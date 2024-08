No rescaldo da eliminação no quadro de pares dos Jogos Olímpicos, Rafael Nadal recorreu esta quarta-feira às redes sociais para anunciar que abdicou de disputar o Open dos Estados Unidos.

Apesar das «fantásticas memórias» no torneio de Nova Iorque, o tenista espanhol, de 38 anos, ressalva que não estaria apto para se entregar «a 100 por cento».

Vencedor deste «Grand Slam» por quatro ocasiões – 2010, 2013, 2017 e 2019 – Nadal perdeu a final de 2011, ante Novak Djokovic.

Na referida publicação nas redes sociais, o espanhol esclarece que regressará no final de setembro, na Taça Laver, em Berlim. Uma vez que este torneio decorrerá entre 20 e 22 de setembro, fica desde já garantido que Nadal não participará na fase de grupos da Taça Davis.

A primeira fase do torneio acontecerá em Valência, de 10 a 15 de setembro.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

