Afastado dos «courts» desde o final de março, altura em que perdeu a final de Indian Wells para Taylor Fritz, Rafael Nadal vai regressar à competição no início de maio, no Masters 1000 de Madrid.

«Apesar de ser à justa em termos de preparação e ser difícil, tenho muita vontade de jogar e de jogar em casa, já que as oportunidades são poucas. Vou tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Vemo-nos em Madrid», escreveu El Toro, nas redes sociais.

O tenista espanhol, recorde-se, havia sofrido uma lesão nas costas no torneio da California, daí estas últimas semanas de baixa.

Campeão no Open da Austrália no início do ano, Nadal vai começar assim a temporada de terra batida, a sua superfície preferida, certamente com vista a Roland Garros, no final de maio, ele que é o maior vencedor da história do Grand Slam francês, com 13 triunfos.

O Masters 1000 de Madrid joga-se na capital de Espanha de 1 a 8 de maio.