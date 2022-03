Rafael Nadal vai estar de baixa entre quatro a seis semanas, e vai falhar o início da temporada de terra batida.

Depois da final de Indian Wells perdida para o norte-americano Taylor Fritz, Nadal fez exames no regresso a Espanha, os quais revelaram que o tenista espanhol sofeu uma «fratura de stress nos arcos costais». Daí, de resto, as dificuldades que Rafa demonstrou em respirar durante a partida.

«O Sr. Rafael Nadal apresentou, após os exames efetuados, uma fratura de stress no terceiro arco costal esquerdo, sofrida na meia-final de sábado em Indian Wells [frente a Carlos Alcaraz]. O tempo estimado para o regresso à atividade desportiva é de quatro a seis semanas», afirmou o médico Angel Ruiz-Cotorro, citado pela Marca.

Nadal não escondeu o desagrado com esta lesão: «Não é uma boa notícia e não estava à espera disto. Estou arrasado e triste porque depois do início de temporada tão bom, esta era uma parte da época tão boa e estava com grandes resultados e sensações. Mas sempre tive espírito de luta e vou ter paciência e trabalhar duro na minha recuperação. Agradeço a todos pelo apoio.»

Vencedor do Open da Austrália e do do Masters 500 de Acapulco, Nadal tem um registo de 20 vitórias e uma derrota esta época. Agora, vai falhar o início da temporada de terra batida, em abril. «El Toro» não vai conseguir estar no Masters 1000 de Monte-Carlo nem no ATP 500 de Barcelona, mas é expectável que recupere a tempo de Roland Garros, agendado para o final de maio.