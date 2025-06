Nick Kyrgios vai falhar o torneio de Wimbledon, o próximo «Grand Slam» no calendário ATP.

A confirmação foi publicada no Instagram pessoal do tenista, onde afirmou que não irá jogar o torneio devido a «um contratempo» na recuperação de uma lesão. O australiano falha assim o torneio emblemático onde foi finalista em 2022.

Nick Kyrgios atingiu o auge em 2016 onde ocupou o lugar 13 do ranking mundial. A última aparição em court do tenista natural de Camberra foi em março deste ano no ATP Masters de Miami onde foi eliminado na segunda ronda. No comunicado o tenista mandou uma mensagem aos seus fãs: «Obrigado a todos pelo apoio, significa muito para mim. Vemo-nos em breve», pode ler-se.