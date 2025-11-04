Tenis
Ténis: Nuno Borges aplica reviravolta em Atenas e aponta a Djokovic
Português avança para os quartos de final e prepara duelo inédito
Nuno Borges venceu na terceira ronda do torneio de Atenas, ao virar o resultado frente ao norte-americano Eliot Spizzirri (5-7, 6-4 e 6-4), ao cabo de duas horas e cinco minutos.
Depois de superar o 96.º do Mundo, o tenista maiato, número um português e 46.º do ranking mundial – e sexto cabeça de série em Atenas – vai medir forças com o sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de série e quinto do Mundo. Este inédito duelo dos “quartos” está agendado para quinta-feira.
