Nuno Borges venceu na terceira ronda do torneio de Atenas, ao virar o resultado frente ao norte-americano Eliot Spizzirri (5-7, 6-4 e 6-4), ao cabo de duas horas e cinco minutos.

Depois de superar o 96.º do Mundo, o tenista maiato, número um português e 46.º do ranking mundial – e sexto cabeça de série em Atenas – vai medir forças com o sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de série e quinto do Mundo. Este inédito duelo dos “quartos” está agendado para quinta-feira.

RELACIONADOS
Basquetebol: Sporting perde em Itália e complica contas na Taça Europa
Champions: Juventus-Sporting, 1-1 (crónica)
Ciclismo: UCI suspende provisoriamente português António Carvalho