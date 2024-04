Em estreia como cabeça de série num torneio ATP, Nuno Borges bateu Stan Wawrinka e apurou-se para a segunda ronda do torneio de Bucareste.



O número um nacional começou por perder o primeiro set (3-6), mas recuperou e impôs-se ao helvético, 86.º da hierarquia mundial e venceu as duas partidas seguintes por 7-5 e 6-2.



«É uma das minhas melhores vitórias, especialmente depois de perder o primeiro set. Frente a um jogador tão bom, conseguir dar a volta significa muito. Estou muito orgulhoso», referiu o tenista natural da Maia.

Depois de eliminar o antigo número três mundial e vencedor de três torneios do Grand Slam, Nuno Borges tem encontro marcado com Corentin Moutet na segunda ronda do torneio romeno.