Nuno Borges qualificou-se para os quartos de final do torneio de Maiorca, depois de vencer o alemão Jan-Lennard Struff, em dois sets.

O português, 53.º do Mundo, ultrapassou o germânico (77.º), por 6-4 e 7-5, ao fim de uma hora e 22 minutos, num encontro em que apenas permitiu pontos de “break” em um dos seus jogos de serviço.

O número um português, que venceu pela segunda vez Struff, depois do “challenger” de Phoenix, em 2023, regressa aos quartos de final de um torneio ATP, algo que não conseguia desde Barcelona, em abril.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai encontrar o italiano Luciano Darderi (16.º) – que também vai estar no Estoril Open – ou o alemão Yannick Hanfmann (55.º).

O torneio de Palma de Maiorca acontece na semana que antecede Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada e único “major” jogado em relva.