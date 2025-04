Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Madrid, ao perder por 2-0 (6-2 e 6-3) com o espanhol Alejandro Davidovich. Perante o 29.º do ranking mundial, o tenista português – 41.º do Mundo – foi incapaz de contrariar o rumo do duelo, que durou pouco mais de uma hora.

Assim, Nuno Borges vai participar no Estoril Open, torneio a disputar entre 26 de abril e 4 de maio, no Clube Ténis do Estoril.

Por sua vez, Alejandro Davidovich vai medir forças com Alexander Zverev, vice-líder mundial. O tenista alemão conquistou o ATP de Madrid em 2018 e 2021, saindo derrotado na final de 2022.