Nuno Borges é o mais recente nome confirmado na edição de 2026 do Estoril Open.

Através das redes sociais, a organização do evento anunciou a presença do melhor tenista português da atualidade, juntando-se assim a Casper Ruud e Stan Wawrinka. A melhor prestação de Nuno Borges nesta prova aconteceu em 2024, quando foi eliminado por Cristian Garín nos quartos de final.

Recorde-se que o Estoril Open decorre entre os dias 18 e 26 de julho, sendo que este ano já integra o calendário ATP.