Nuno Borges vai defrontar John Isner, antigo top10 mundial, na primeira ronda de Roland Garros, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

O número 76 do ranking ATP, único português no quadro principal do segundo Grand Slam da temporada de ténis, vai defrontar pela primeira vez na carreira Isner, norte-americano de 38 anos que está atualmente no lugar 89 do ranking.

Se passar à segunda ronda, Nuno Borges defrontará o vencedor do encontro entre Zapata Miralles (37.º) e Diego Schwartzman (93.º).

De resto, Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, e Novak Djokovic (3.º) estão no mesmo lado do quadro, pelo que podem defrontar-se nas meias-finais – nessa metade do quadro está também Stefanos Tsitsipas.

No quadro feminino, Iga Swiatek, número um do mundo e grande favorita ao título, e Elena Rybakina, quarta da hierarquia e que venceu na semana passada o Masters 1000 de Roma, podem cruzar-se também nas «meias».