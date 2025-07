Nuno Borges, 30.º cabeça de série, foi eliminado na terceira ronda do Masters 1.000 de Toronto, ao perder com o norueguês Casper Rudd em dois “sets”. Assim, o português e 42.º do ranking ATP falhou a inédita presença nos “oitavos”.

Pré-designado pela primeira vez na série anual de nove torneios situados abaixo do quarteto de Grand Slams, Nuno Borges cedeu perante o 13.º do Mundo e oitavo cabeça de série, com os parciais de 5-7 e 4-6, ao fim de uma hora e 43 minutos. Nesta quinta-feira, o maiato de 28 anos igualou a prestação de 2024.

De salientar que Nuno Borges perdeu pela primeira vez em 2025 com Casper Rudd, após o triunfo em maio, na segunda ronda de Roland Garros.

Nos “oitavos”, o tenista norueguês vai medir forças com Khachanov, 11.º cabeça de série e 16.º do Mundo. O encontro está agendado para as 16 horas deste sábado.