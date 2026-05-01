Ténis: Nuno Borges desperdiça «match-point» e cai no Challenger de Cagliari
Noutra competição, na Áustria, Jaime Faria avançou para as meias-finais de Mauthausen
Nuno Borges foi eliminado do Challenger de Cagliari ao perder com o italiano Matteo Arnaldi, número 103 do Mundo, num jogo decidido no tie-break (2-1).
O português, 49.º do Mundo, perdeu o primeiro “set” com parcial de 6-3, mas empatou ao vencer o segundo “set” no “tie-break”, com parcial de 7-6 (7-2).
No decisivo terceiro “set”, Nuno Borges teve a oportunidade de fechar o encontro no seu serviço, quando vencia por 6-5 (40-30). Mas perdeu o ponto decisivo sofreu a derrota no “tie-break” com parcial de 7-6 (7-3).
Entretanto, na Áustria, nos quartos de final do Challenger de Mauthausen, Jaime Faria venceu o espanhol Miguel Damas por 2-0 (6-1 e 6-0). Assim, o português (136.º do Mundo) vai defrontar o norte-americano Darwin Blanch (244.º do Mundo) no sábado (10h), nas meias-finais