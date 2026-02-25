Tenis
Há 12 min
Ténis: Nuno Borges eliminado do torneio Acapulco
Tenista sofreu derrota na primeira ronda da prova
AL
Tenista sofreu derrota na primeira ronda da prova
AL
Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do torneio Acapulco, no México. O tenista perdeu diante do norte-americano Frances Tiafoe por 6-4 e 6-4, após uma hora e 31 minutos de jogo.
Depois de ter chegado à terceira ronda no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, o português não voltou a vencer um jogo, perdendo os dois disputados frente à China na Taça Davis e na estreia em Delray Beach.
Apesar da derrota, Nuno Borges ainda está na prova em pares, juntamente com o mexicano Miguel Reyes-Varela e aguardam adversário para a segunda ronda, que vai sair do jogo entre Marcelo Melo e Alexander Zverev diante de Santiago González e David Pel.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS