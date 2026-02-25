Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do torneio Acapulco, no México. O tenista perdeu diante do norte-americano Frances Tiafoe por 6-4 e 6-4, após uma hora e 31 minutos de jogo.

Depois de ter chegado à terceira ronda no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, o português não voltou a vencer um jogo, perdendo os dois disputados frente à China na Taça Davis e na estreia em Delray Beach.

Apesar da derrota, Nuno Borges ainda está na prova em pares, juntamente com o mexicano Miguel Reyes-Varela e aguardam adversário para a segunda ronda, que vai sair do jogo entre Marcelo Melo e Alexander Zverev diante de Santiago González e David Pel.