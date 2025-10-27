Tenis
Ténis: Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Paris
Português derrotado pelo jovem norte-americano Learner Tien
Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Paris, depois de perder com o norte-americano Learner Tien, em dois sets (6-2 e 7-6).
Nesta segunda-feira, o 46.º do ranking mundial foi travado pelo jovem Tien, de 19 anos, que ocupa o 39.º posto, ao cabo de uma hora e 22 minutos.
Após um mau primeiro set do português, Tien chegou a estar a servir para fechar o encontro com 5-4 no segundo parcial, mas Borges conseguiu o “break” e levar a decisão para o “tie break”, no qual teve dois pontos para vencer o set, mas acabou por não aproveitar.
Nuno Borges foi afastado pelo segundo torneio consecutivo na estreia, depois da derrota em Viena, frente ao russo Daniil Medvedev.
