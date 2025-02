Nuno Borges caiu nos oitavos de final do torneio de Marselha, após perder por 2-1 frente a Zizou Bergs.

O tenista português e número 39 do ranking ATP ainda conseguiu triunfar no segundo set, mas as derrotas por 6-2 e 6-2 acabaram por ser suficientes para o impedir de seguir em frente na competição. Recorde-se que Nuno Borges já tinha perdido frente ao belga no torneio de Auckland, esta temporada.

Esta temporada, o tenista lusos conseguiu passar a primeira ronda em todos os torneios que participou, com destaque para a presença na terceira ronda do Open da Austrália, onde perdeu frente a Carlos Alcaraz.