Tenis
Há 3h e 48min
Ténis: Nuno Borges eliminado nos «quartos» do ATP 250 de Hong Kong
Tenista luso derrotado por Rublev por 2-0
Tenista luso derrotado por Rublev por 2-0
Nuno Borges perdeu na manhã desta sexta-feira por 2-0 nos quartos de final do ATP 250 de Hong Kong diante do russo Rublev.
O tenista luso, número 45 do ranking mundial, não conseguiu fazer frente ao número 16 da classificação e acabou por ceder os dois sets com parciais de 6-3 e 6-4, em pouco mais de uma hora.
Com este resultado, Nuno Borges segue agora para Auckland, na Nova Zelândia, onde vai participar no torneio daquela cidade.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS