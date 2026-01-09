Nuno Borges perdeu na manhã desta sexta-feira por 2-0 nos quartos de final do ATP 250 de Hong Kong diante do russo Rublev.

O tenista luso, número 45 do ranking mundial, não conseguiu fazer frente ao número 16 da classificação e acabou por ceder os dois sets com parciais de 6-3 e 6-4, em pouco mais de uma hora.

Com este resultado, Nuno Borges segue agora para Auckland, na Nova Zelândia, onde vai participar no torneio daquela cidade.

