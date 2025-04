Nuno Borges foi derrotado esta sexta-feira nos quartos de final do ATP 250 de Marraquexe, em Marrocos, pelo espanhol Carballes Baena por 2-0 e falhou o acesso às meias finais da competição.

Com duração de 1h48, a partida ficou resolvida depois de um duplo 6-4 nos sets a favor do espanhol número 51 do ranking ATP.

Borges, número um nacional e 43 mundial, foi «vítima» das sucessivas quebras de serviço quer no primeiro set quer no segundo, algo que não facilitou a tarefa ao tenista luso.

Esta derrota ditou a despedida de Nuno Borges dos courts marroquinos, que segue agora para o principado do Mónaco, onde vai participar no Masters 1000 de Monte Carlo.

Veja aqui o ponto decisivo da eliminação de Nuno Borges: