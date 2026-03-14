Nuno Borges falhou a qualificação para as meias-finais do challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, ao perder nos “quartos” para o norte-americano Marcos Giron.

Nuno Borges, campeão do challenger em 2023 e 2024, e semifinalista em 2025, cedeu perante o número 69 do Mundo, pelos parciais de 7-6 (10-8) e 6-2, ao cabo de uma hora e 29 minutos.

Esta foi a quarta presença consecutiva do número um português – 49.º do Mundo – nos quartos de final do challenger de Phoenix, que é um dos seis da categoria 175, a mais alta nos torneios do circuito secundário do ténis masculino.

VÍDEO: Russell vence sprint na China, Antonelli faz história na F1
Andebol: Benfica vence e está nos «quartos» da Taça de Portugal
Andebol: Marítimo reage à penalização: «Precedente preocupante»