Há 50 min
Ténis: Nuno Borges faz história e está nos «oitavos» do ATP 1000 de Xangai
Número um nacional venceu o tenista da casa, Shang, por 2-1, e tornou-se no primeiro português a chegar a esta fase da competição
GP
GP
Nuno Borges está nos oitavos de final do ATP 1000 de Xangai depois de vencer na manhã desta segunda-feira o tenista chinês, Shang, por 2-1.
O maiato começou melhor no encontro depois de vencer o primeiro set por 7-6 com 7-5 no tiebreak, mas o adversário da casa respondeu no segundo set e triunfou por 6-4.
No derradeiro set, Nuno Borges, número um nacional e 51 do ranking ATP, voltou a superiorizar-se e acabou por vencer por 6-3, confirmando o apuramento para os «oitavos».
Na próxima fase, Borges vai ter pela frente o australiano Alex De Minaur, atual número sete mundial, na próxima quarta-feira, dia 8 de outubro.
