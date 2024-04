Nuno Borges, tenista português, subiu esta segunda-feira três posições no ranking da ATP e é agora o 55.º lugar, mesmo não tendo disputado nenhum torneio desde a última atualização.

O português vai esta semana estrear-se como cabeça de série num torneio do circuito ATP, em Bucareste, depois de ser o sétimo pré-designado e vai jogar contra Stan Wawrinka na primeira ronda.

Destaque também para Stefanos Tsitsipas que voltou a entrar no top 10, está agora em sétimo, depois de subir cinco lugares, consequência de vencer o Masters 1000 de Monte Carlo. Casper Ruud, vencedor do Estoril Open na temporada passada, subiu para sexto, mesmo tendo perdido na final com Tsitsipas.

De resto, Djokovic mantém a liderança, Sinner e Alcaraz completam o pódio.