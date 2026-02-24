Nuno Borges está nos quartos de final do ATP 500 de Acapulco, no México.

Esta madrugada, o tenista luso garantiu a passagem à próxima fase do torneio, após vencer, juntamente com o mexicano Miguel Reyes Varela, a dupla formada pelo monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2-0. 

Com um duplo 6-3, o conjunto luso-mexicano aguardam agora para perceber quem vão defrontar nos «quartos», sendo que Nuno Borges vai estrear-se esta terça-feira na vertente de singulares, diante de Frances Tiafoe, 28.º do ranking ATP.

RELACIONADOS
Ténis: Jaime Faria nos quartos de final do torneio do Rio de Janeiro
VÍDEO: Zicky Té marca no Pavilhão da Luz e faz gesto contra o racismo