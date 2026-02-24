Ténis
Ténis: Nuno Borges nos «quartos» de pares em torneio de Acapulco
Luso e mexicano Miguel Reyes-Varela vencem por 2-0 e seguem em frente no ATP 500, no México
Nuno Borges está nos quartos de final do ATP 500 de Acapulco, no México.
Esta madrugada, o tenista luso garantiu a passagem à próxima fase do torneio, após vencer, juntamente com o mexicano Miguel Reyes Varela, a dupla formada pelo monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2-0.
Com um duplo 6-3, o conjunto luso-mexicano aguardam agora para perceber quem vão defrontar nos «quartos», sendo que Nuno Borges vai estrear-se esta terça-feira na vertente de singulares, diante de Frances Tiafoe, 28.º do ranking ATP.
