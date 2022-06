Esteve perto, mas ainda não é desta que Nuno Borges vai estrear-se no quadro principal do Torneio de Wimbledon.

Esta quinta-feira, o tenista português perdeu na terceira e última ronda do qualifying frente a Max Purcell, 156.º do ranking ATP e carrasco de Gastão Elias na véspera.

Borges, número 122 do mundo, até venceu o primeiro set, por 6-3, mas sucumbiu nos restantes, por 7-6(3), 6-4 e 7-6(5), ao cabo de três horas e três minutos.

Nuno Borges, no entanto, ainda pode aceder ao quadro principal do Gland Slam britânico como lucky loser, devido à desistência do norte-americano Sebastian Korda.