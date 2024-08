Nuno Borges foi, esta quinta-feira, eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Cincinnati ao perder frente a Holger Rune em dois sets.



Depois de ter chegado ao quadro principal via qualifying e triunfado na primeira ronda, o número um nacional não conseguiu derrotar o jovem dinamarquês. O 15.º cabeça de série ganhou o primeiro set por 6-3, tendo quebrado o saque ao maiato duas vezes seguidas - esteve na frente por 4-0 apesar de Borges ainda ter recuperado um dos breaks de atraso.



O segundo parcial foi mais equilibrado com uma quebra de serviço para cada lado logo no início. O set seguiu para o tie break com Nuno Borges a salvar um match point e a dispor de dois set points, mas não conseguiu fechar e acabou derrotado pelo número 16 do mundo por 10-8.



Na ronda seguinte Rune vai defrontar o vencedor do duelo entre o prodígio espanhol Carlos Alcaraz e o experiente francês, Gael Monfils.