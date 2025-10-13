Ténis
Há 1h e 48min
Ténis: Nuno Borges reentra no top-50 do ranking ATP
Português subiu cinco posições e ocupa agora a 46.ª posição da tabela, liderada por Carlos Alcaraz
DIM
Português subiu cinco posições e ocupa agora a 46.ª posição da tabela, liderada por Carlos Alcaraz
DIM
Nuno Borges reentrou no top-50 do ranking ATP e ocupa agora o 46.º lugar.
O tenista português tornou-se o primeiro a chegar à quarta ronda do Masters 1000 de Xangai, tendo perdido contra Alex de Minaur, e subiu cinco posições face à última atualização do ranking. Na liderança mantém-se o espanhol Carlos Alcaraz, seguido de Jannik Sinner e Alexander Zverev, que completam o pódio.
Além de Nuno Borges, os portugueses Jaime Faria (128.º lugar) e Henrique Rocha (161.º lugar) também integram os primeiros 200 classificados.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS