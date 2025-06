Nuno Borges, o melhor tenista luso no ranking ATP, subiu até ao 38.º posto, enquanto Henrique Rocha ascendeu a 149.º.

A dupla foi recompensada pelas boas prestações em Paris. Pela primeira vez, um português alcançou a terceira ronda do torneio. Portanto, houve história em dose dupla.

Nuno Borges subiu três lugares e reentrou no top-40. Por sua vez, Henrique Rocha subiu 51 lugares. Em sentido oposto, Jaime Faria desceu uma posição e é agora o número 116 do Mundo.

No topo do ranking, a conquista de Roland Garros não alterou o líder. O espanhol Carlos Alcaraz segue na vice-liderança, atrás do italiano Jannick Sinner e à frente do alemão Alexander Zverev.

O circuito ATP avança para a temporada em relva. No final de junho arranca o torneio de Wimbledon.