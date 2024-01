Nuno Borges somou esta madrugada a primeira vitória do ano, ao bater Alex Michelsen nos 16 avos de final do ATP 250 de Auckland, por 2-1.

O tenista português, número 66 do mundo, até entrou mal na partida e perdeu o primeiro set para o 92.º da hierarquia mundial com um «pneu», 6-0.

No entanto, Borges reagiu: no segundo parcial levou a melhor no tie-break, por 7-6(6), e no set decisivo venceu por 6-3.

Nos oitavos de final, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do duelo entre Daniel Altmaier e Felix Auger-Aliassime.