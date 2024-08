Nuno Borges está de volta, no pós-Jogos Olímpicos. O tenista português, 43.º do ranking mundial, afastou o 50.º classificado do ranking ATP, o sérvio Miomir Kecmanovic, na primeira ronda do Masters 1.000 de Montreal.

Borges venceu em três sets. No primeiro parcial, cedeu por 7-5, dando a volta por 6-4 e 6-4. A partida durou duas horas e dois minutos.

O português fica, agora, à espera de oponente nos 16 avos de final. Será ou Ugo Humbert, 15.º do ranking ATP, ou Arthur Fils, 23.º da mesma classificação.

Recorde-se que, antes da participação nos Jogos Olímpicos de Paris, o tenista maiato tinha vencido o lendário Rafael Nadal na final do torneio de Bastad, na Suécia, conquistando o primeiro título no circuito ATP da carreira.