O tenista Nuno Borges, número um português e 37.º do ranking ATP, venceu na tarde desta terça-feira o wild-card Jack Pinnington Jones, no torneio ATP 250 de Eastbourne por 2-1 e apurou-se para os «oitavos» do torneio.

O português começou por perder o primeiro set, mas venceu os dois seguintes, em pouco mais de 2 horas. Nuno Borges venceu o inglês, número 282 do ranking ATP, pelos parciais 4-6, 6-3 e 6-3.

Na próxima ronda o tenista natural da Maia vai defrontar o norte-americano Jenson Brooksby, número 149 do ranking ATP. O encontro está marcado para a próxima quarta-feira, ainda sem hora definida.