Ténis: Nuno Borges vence e está nos «oitavos» do ATP 250 de Atenas
Número um nacional bateu o grego Stefanos Sakellaridis por 2-0
Nuno Borges seguiu em frente no ATP 250 de Atenas, depois de ter vencido este domingo Stefanos Sakellaridis por 2-0.
O tenista maiato, sexto cabeça de série, tinha pela frente o wildcard grego que bateu em 1h24.
No primeiro set, Borges venceu por 7-6, com 7-4 no tiebreak, já no segundo a vitória foi mais confortável, registando um 6-3.
Nos oitavos de final da prova helénica, o número 46 do ranking ATP vai ter pela frente o vencedor do duelo entre o norte-americano Spizzirri e o sérvio Djere.
