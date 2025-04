Nuno Borges apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final do ATP 250 de Marraquexe, em Marrocos, depois de triunfar sobre Raphael Collignon por 2-1 em pouco mais de duas horas.

O número um nacional começou melhor o encontro e venceu o primeiro set por 6-2, no entanto, o belga Collignon, número 92 do mundo, conseguiu «devolver» o set perdido e triunfou no segundo por 6-3.

O derradeiro set ficou 6-6 e obrigou a que fosse jogado um tiebreak. Na decisão final, Borges foi mais forte aplicou um 7-0, garantindo o triunfo no encontro.

Com esta vitória, Borges, número 43 do ranking ATP vai defrontar o espanhol Carballes Baena [número 51] esta sexta-feira nos quartos de final da competição.