Novamente história escrita em português nos courts de Wimbledon. Nuno Borges venceu esta quarta-feira o britânico Billy Harris por 3-0 e apurou-se para a terceira ronda do torneio.

Em pouco mais de 2h30 minutos, o maiato venceu com os sets de 6-3, 6-4 e 7-6 (9-7 no tiebreak) e tornou-se no primeiro tenista português a chegar à terceira ronda de todos os Grand Slams (US Open, Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon).

Borges vai assim jogar na próxima ronda frente ao russo Karen Khachanov, atual número 20 do ranking ATP.

[Artigo atualizado às 17h31]