Fez-se história esta sexta-feira no ténis. Os Países Baixos venceram a Alemanha por 2-0 nas meias-finais da Taça Davis e estão pela primeira vez na história no encontro decisivo da competição.

Em Málaga, e depois de terem eliminado os anfitriões espanhóis nos «quartos», a equipa neerlandesa superiorizou-se aos germânicos. No primeiro encontro da jornada, o triunfo acabou por sorrir aos Países Baixos e a Botic van de Zandschulp que, ao fim de 2h40, bateu o alemão Daniel Altmaier em três sets, por 6-4, 6-7 (12/14 no tie break) e 6-3.

No segundo encontro, Jan-Lennard Struff, da Alemanha, tentou reverter a derrota sofrida no primeiro encontro. No entanto, o número um neerlandês, Tallon Griekspoor, apesar de um mau início na partida, recuperou do primeiro set perdido por 7-6 (7-4 no tie break), e triunfou nos seguintes por 7-5 e 6-4, fechando o desafio com uma vitória dos Países Baixos por 2-0 sem que fosse necessário jogar a partida de pares.

Com este resultado, os Países Baixos esperam agora pelo vencedor da outra meia-final, entre Itália e Austrália, numa partida que já terá contornos de histórica para os neerlandeses.

Veja aqui o último ponto da partida entre Países Baixos e Alemanha: