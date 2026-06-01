Adolfo Daniel Vallejo viu ser-lhe imposta uma multa de 65 mil euros devido a comentários machistas.

Este episódio remonta à passada quinta-feira, dia 28 de maio, quando foi eliminado na segunda ronda de Roland Garros, depois de sofrer uma derrota frente a Moise Kouamé, tenista francês de 17 anos.

Na sequência dessa derrota, o tenista paraguaio dirigiu-se a Ana Carvallho, àrbitra do encontro, com um discurso sexista, no qual afirmou que a partida deveria ter sido arbitrada por um homem.

«Este tipo de encontro deve ser arbitrado por um homem. É muito difícil para uma mulher fazê-lo. Deve ser arbitrado por um homem, porque é um público muito exigente, é preciso ter muita força para enfrentar o público», referiu Vallejo.

Amélie Mauresmo, diretora do Grand Slam francês, anunciou esta segunda-feira a multa imposta ao tenista paraguaio, reforçando que estes tipos de discurso são inaceitáveis na prova francesa.

«Ele recebeu uma multa de 65 mil euros, cerca de metade do seu prémio monetário. É algo que, claramente, não é aceitável para nós, para o torneio, para a Federação [Francesa de Ténis] a que vai além do torneio. Esse tipo de discurso não tem lugar aqui», afirmou Amélie Mauresmo.

Daniel Vallejo bate assim recordes (não pelos melhores motivos), sendo autuado com a maior multa de sempre em Roland Garros.