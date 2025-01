O jovem brasileiro de apenas 18 anos, João Fonseca, protagonizou um momento inesquecível no Open da Australia ao derrotar o número 9 do mundo, Andrey Rublev, por 3 sets a 0 (7-6 [7-1], 6-3 e 7-6 [7-5]), na estreia em quadros principais de torneios do Grand Slam.

O triunfo marca a 14ª vitória consecutiva do carioca de 18 anos, que terminou 2024 como campeão do Next Gen ATP Finals.

Na segunda ronda, João Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, que eliminou Stan Wawrinka por 3 sets a 1. Caso avance, o brasileiro poderá medir forças com Fabian Marozsan ou Frances Tiafoe na terceira ronda.

