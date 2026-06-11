O regresso de Serena Williams à competição foi interrompido devido à lesão da canadiana Victoria Mboko, companheira de pares no torneio de Queen´s.

A tenista de 19 anos lesionou-se esta quarta-feira num joelho, após escorregar no encontro frente à checa Karolina Pliskova, acabando por desistir.

Serena Williams, recorde-se, afastou-se da competição depois do Open dos Estados Unidos de 2022. A tenista de 44 anos encerrou a carreira como a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na Era Open, com 23 troféus.

Williams deverá voltar a jogar na próxima semana, em Berlim. No entanto, ainda não é conhecida a companheira nesse torneio.