Agora é oficial: Roger Federer vai juntar o seu nome ao lote das maiores lendas da história do ténis. O suíço, de 44 anos, foi anunciado esta quarta-feira como membro do Hall of Fame da Federação Internacional de Ténis, entrando logo no primeiro ano em que reunia condições para a distinção.

Primeiro tenista a atingir a marca dos 20 títulos do Grand Slam, mais tarde superado por Nadal e Djokovic, Federer é também um dos raros oito jogadores que completaram o Grand Slam de carreira, que corresponde a vencer o Open da Austrália, o Open dos Estados Unidos, Roland Garros e Wimbledon pelo menos uma vez.

No total, ergueu 103 troféus ao longo de duas décadas de domínio elegante, colecionando ainda uma medalha de ouro olímpica em pares (Pequim 2008) e a Taça Davis de 2014.

«É uma honra tremenda entrar no Hall of Fame do ténis e estar junto de tantos dos maiores campeões do jogo», afirmou o ex-número um, citado no anúncio oficial. Federer recebeu a notícia num evento da federação suíça junto de jovens jogadores, onde confidenciou a felicidade de ter sido distinguido «no lugar onde tudo começou».

O suíço, um dos atletas mais acarinhados do desporto mundial, venceu 13 prémios de desportivismo e foi eleito 19 vezes como o favorito dos adeptos, números que espelham o impacto universal da sua carreira.

A cerimónia de indução está marcada para agosto de 2026, em Newport, Rhode Island. Além de Federer, também a jornalista e comentadora Mary Carrillo será homenageada.