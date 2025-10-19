Casper Ruud impôs-se na final do torneio de Estocolmo, ao derrotar o francês Ugo Humbert em dois sets (6-2 e 6-3), em 67 minutos. O norueguês de 26 anos – 12.º do ranking ATP – superiorizou-se aos 25.º do Mundo e ergueu pela 14.ª vez um troféu ATP, somando apenas o segundo título em piso rápido depois de San Diego (2021).

Por sua vez, Humbert, de 27 anos, procurava o oitavo cetro da carreira e o segundo do ano, perdendo pela terceira vez uma final ATP, perante um especialista na terra batida – foi duas vezes finalista em Roland Garros e venceu o Estoril Open em 2023.