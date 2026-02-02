A vitória no Open da Austrália teve reflexo imediato na classificação mundial feminina, com Elena Rybakina a subir ao terceiro lugar do ranking WTA divulgado esta segunda-feira. A tenista cazaque conquistou em Melbourne o segundo título do Grand Slam da carreira, resultado que lhe permitiu ascender duas posições.

Apesar de ter sido derrotada na final, Aryna Sabalenka mantém-se no topo da hierarquia mundial, enquanto Iga Swiatek continua a ocupar a segunda posição.

Entre as jogadoras portuguesas, Francisca Jorge segue como a melhor classificada, surgindo no 212.º lugar do ranking.

Já no quadro masculino, a atualização do ranking ATP ficou marcada pelo regresso de Novak Djokovic ao terceiro posto, ultrapassando Alexander Zverev. O sérvio recupera assim um lugar no pódio após a presença na final do Open da Austrália, encontro em que acabou derrotado por Carlos Alcaraz. O espanhol conserva a liderança mundial, com o italiano Jannik Sinner a manter-se na segunda posição.

No que diz respeito aos tenistas portugueses, Nuno Borges voltou a subir na hierarquia e ocupa agora o 45.º lugar, depois de alcançar pela segunda vez consecutiva a terceira ronda em Melbourne. Jaime Faria também registou uma evolução positiva, ao subir seis posições para 145.º, ficando agora 12 lugares acima de Henrique Rocha, que não passou da fase de qualificação.

Em pares, Francisco Cabral saiu do grupo dos 20 primeiros e aparece agora no 21.º posto, após a eliminação na segunda ronda do Open da Austrália. O austríaco Lucas Miedler, parceiro habitual do português, manteve-se no 23.º lugar do ranking mundial.