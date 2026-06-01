Ténis: Serena Williams interrompe a reforma e regressa em Londres
Norte-americana de 44 anos vai disputar a época de relva
Norte-americana de 44 anos vai disputar a época de relva
Serena Williams interrompeu a reforma aos 44 anos e anunciou que vai disputar a época de relva, a começar pelo torneio londrino de Queen’s. A edição 83 do quadro feminino de singulares vai ser disputado entre 15 e 21 de junho, sendo uma prova incluída no WTA 500.
De notar que o quadro feminino não se realizou entre 1974 e 2024, sendo Tatjana Maria a campeã em título em singulares, algo inédito para o ténis alemão.
Quanto a Serena Williams, a norte-americana não compete em duplas desde 2016, ano no qual conquistou Wimbledon pela sexta vez, ao lado da irmã Venus. A última conquista a solo aconteceu no Open da Austrália de 2017, seguindo-se derrotas nas finais de Wimbledon (2018 e 2019) e do Open dos Estados Unidos (2018 e 2019).
Natural do Michigan, Serena Williams completa 45 anos a 26 de setembro. A antiga número um do Mundo anunciou o fim da carreira em agosto de 2022, depois de 23 Grand Slams conquistados e quatro ouros olímpícos.