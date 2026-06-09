Ténis: Serena Williams regressa aos courts com vitória
Tenista norte-americana, de 44 anos, não jogava desde 2022, após ter terminado a carreira
Tenista norte-americana, de 44 anos, não jogava desde 2022, após ter terminado a carreira
Serena Williams regressou, esta terça-feira, aos courts com um triunfo no quadro de pares no torneio de Queen´s, ao lado da canadiana Victoria Mboko, quase quatro anos após ter terminado a carreira.
Ao lado de Mboko, a tenista norte-americana, de 44 anos, bateu Erin Routliffe, da Nova Zelândia, e a compatriota Nicole Melinchar-Martinez por 7-6 (7-2) e 6-2, nnum encontro que durou uma hora e 32 minutos.
Com esta vitória, Williams segue para os quartos de final no torneio de Londres.
Serena Williams, recorde-se, encerrou a carreira com 73 títulos singulares, 23 de pares e dois de pares mistos. Ao lado da irmã, conquistou 14 títulos de pares em «majors», sendo que foi a única tenista a ter completado do «Golden Grand Slam» em singulares - foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao contabilizar três títulos olímpicos com Venus Williams.