Jannik Sinner e Grigor Dimitrov são os finalistas do Masters 1000 de Miami e vão discutir o troféu no próximo domingo.



O italiano assegurou a presença na final depois de ter «cilindrado» Daniil Medvedev por 6-1 e 6-2 em pouco mais de uma hora. Este foi, de resto, o quinto encontro seguido que o transalpino ganhou diante do russo.



Na outra meia-final, Dimitrov precisou de três partidas para bater Alexander Zverev pelos parciais de 6-4, 6-7 (4-7) e 6-4 em duas horas e 35 minutos.