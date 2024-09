O italiano Jannik Sinner eliminou o russo Daniil Medvedev nos quartos de final do US Open, na madrugada desta quinta-feira. Ao cabo de 2:41 horas, o líder do ranking ATP confirmou o favoritismo, apesar da persistência do número cinco do mundo.

Os parciais de 6-2, 1-6, 6-1 e 6-4 contam a história deste encontro, disputado no Arthur Ashe Stadium. O derradeiro «set» foi o mais longo, estendendo-se até aos 54 minutos.

Assim, o «carrasco» de Nuno Borges nos «oitavos» (3-0) sai de cena. Por sua vez, Sinner jogará ante o britânico Jack Draper nas meias-finais, na noite desta sexta-feira (20h). Este adversário ocupa o lugar 25 do ranking.

Na outra meia-final haverá duelo entre norte-americanos, de Taylor Fritz (12) com Frances Tiafoe (20).

Por isso, será consensual reconhecer que, ao triunfar sobre Medvedev, Sinner venceu uma final antecipada do US Open.

Assim, o italiano poderá suceder ao sérvio Novak Djokovic no trono do «Grand Slam» norte-americano. Se assim for, o líder do ranking juntará este torneio ao Open da Austrália.