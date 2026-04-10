Jannik Sinner bateu Felix Auger-Aliassime por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4. O tenista italiano deixou pelo caminho o canadiano em cerca de uma hora e meia e seguiu para as meias-finais do Masters 1000 Monte Carlo, onde vai enfrentar Alexender Zverev, n.º 3 do ranking ATP.

Com esta vitória, Sinner chegou à 20.ª vitória seguida em torneios Masters 1000, igualando um recorde apenas conseguido por Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

O Masters 1000 de Monte Carlo é a primeira prova de Jannik Sinner em terra batida desta época, na qual o tenista italiano procura o terceiro título consecutivo deste nível, depois das conquistas em Indian Wells e Miami, ainda no mês de março.

O tenista italiano vai agora, diante de Zverev, tornar-se no único tenista com 21 vitórias consecutivas em torneios Masters 1000.

