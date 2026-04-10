Ténis: Sinner iguala recorde de Federer, Nadal e Djokovic
Tenista italiano avançou para as meias-finais de Monte Carlo
Jannik Sinner bateu Felix Auger-Aliassime por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4. O tenista italiano deixou pelo caminho o canadiano em cerca de uma hora e meia e seguiu para as meias-finais do Masters 1000 Monte Carlo, onde vai enfrentar Alexender Zverev, n.º 3 do ranking ATP.
Com esta vitória, Sinner chegou à 20.ª vitória seguida em torneios Masters 1000, igualando um recorde apenas conseguido por Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.
O Masters 1000 de Monte Carlo é a primeira prova de Jannik Sinner em terra batida desta época, na qual o tenista italiano procura o terceiro título consecutivo deste nível, depois das conquistas em Indian Wells e Miami, ainda no mês de março.
O tenista italiano vai agora, diante de Zverev, tornar-se no único tenista com 21 vitórias consecutivas em torneios Masters 1000.
Big 3 brilliance 😁@janniksin posts his 20th successive Masters 1000 win to join Djokovic, Federer and Nadal as the only players to achieve the tally!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/GUOBlVLibo— ATP Tour (@atptour) April 10, 2026