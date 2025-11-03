Jannik Sinner reassumiu a liderança do ranking mundial, ultrapassando Carlos Alcaraz após a conquista do Masters 1000 de Paris. O italiano de 24 anos – este ano três meses suspenso, devido a um controlo antidoping positivo – capitalizou a eliminação do espanhol na segunda ronda do torneio francês.

Seguem-se as ATP Finals, que se disputam de domingo a 16 de novembro, em Turim. O torneio vai contar com Sinner, Alcaraz, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Alexander Zverev e Novak Djokovic.

Quanto a Nuno Borges, de 28 anos, o português continua a ser o melhor representante no ranking mundial de singulares e o único no top 100, apesar de ter descido um lugar, para o 47.º, bastante à frente de Jaime Faria (153.º) e Henrique Rocha (167.º).

No quadro de pares, Francisco Cabral subiu três posições na hierarquia da ATP, para a 20.ª. Aos 28 anos, o português já tinha melhorado o 26.º lugar de João Sousa em 2019, mas desta feita foi mais longe e estreia Portugal no top 20.

No circuito feminino não se registaram alterações no top 10, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a manter-se na liderança, seguida pela polaca Iga Swiatek e pela norte-americana Coco Gauff.