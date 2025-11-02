Jannik Sinner conquistou o Masters 1000 de Paris e assegurou o regresso ao topo do ranking ATP, por troca com Carlos Alcaraz.

Na capital francesa, o tenista italiano levou a melhor sobre Felix Auger-Aliassime por 2-0, com os parciais de 6-4 e 7-6, após uma hora e 53 minutos de jogo. Recorde-se que o espanhol perdeu na segunda ronda do torneio e, por isso, Sinner precisava de vencer para subir ao primeiro lugar da hierarquia.

Suspenso durante três meses, devido a um controlo antidoping positivo, Sinner arrecadou o quinto troféu da temporada e o 23.º na carreira. Para o tenista italiano seguem-se as ATP Finals, que se disputam entre os dias 9 e 16 de novembro, em Itália.