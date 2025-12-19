Stan Wawrinka, três vezes vencedor de torneios do Grand Slam, anunciou nesta sexta-feira que vai pôr fim à carreira profissional no final de 2026.

«Todo o livro precisa de um final. É tempo de escrever o último capítulo da minha carreira como tenista profissional. Quero continuar a forçar os limites e acabar na melhor nota possível», escreveu o tenista suíço de 40 anos.

“Stan the Man”, como ficou conhecido, venceu o Open da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e o US Open em 2016, somando 16 títulos ATP, o mais recente em 2017. Quanto ao percurso olímpico, o suíço foi ouro em Pequim 2008, ao lado de Roger Federer. A dupla também fez furor em 2014, quando conquistou a Taça Davis.

Prejudicado por lesões num joelho e num pé, Stan Wawrinka tem na terra batida a superfície de eleição e prepara o derradeiro ciclo da carreira profissional.