Ténis: Stan Wawrinka vai terminar a carreira profissional em 2026
Suíço de 40 anos conquistou 16 títulos ATP e um ouro olímpico
Stan Wawrinka, três vezes vencedor de torneios do Grand Slam, anunciou nesta sexta-feira que vai pôr fim à carreira profissional no final de 2026.
«Todo o livro precisa de um final. É tempo de escrever o último capítulo da minha carreira como tenista profissional. Quero continuar a forçar os limites e acabar na melhor nota possível», escreveu o tenista suíço de 40 anos.
“Stan the Man”, como ficou conhecido, venceu o Open da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e o US Open em 2016, somando 16 títulos ATP, o mais recente em 2017. Quanto ao percurso olímpico, o suíço foi ouro em Pequim 2008, ao lado de Roger Federer. A dupla também fez furor em 2014, quando conquistou a Taça Davis.
Prejudicado por lesões num joelho e num pé, Stan Wawrinka tem na terra batida a superfície de eleição e prepara o derradeiro ciclo da carreira profissional.
🎾ONE LAST PUSH🎾— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025
Every book needs an ending📕
It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝
2026 will be my last year on tour
P perseverance
A ambition
S sacrifice
S success
I injuries
O obsession
N never give up
D discipline
R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y