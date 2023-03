Número três do mundo e segundo cabeça de série, Stefanos Tsistipas caiu esta terça-feira nos oitavos de final do Masters 1000 de Miami, frente ao russo Karen Khachanov.

Khachanov, número 16 do ranking ATP, venceu o primeiro set no tie break, por 7-4, e um brek no segundo parcial bastou para fechar o encontro por 2-0, em uma hora e 34 minutos.

Para Tsitsipas é mais um revés, ele que foi finalista no Open da Austrália, mas que esteve afastado dos courts devido a uma lesão que ainda não está totalmente debelada – assumiu publicamente que não estava em condições de jogar em Indian Wells.

Nos quartos de final, Khachanov vai defrontar o vencedor do duelo entre Francisco Cerundolo e Lorenzo Sonego.