A organização do US Open concedeu a Venus Williams um «wild card» para a edição deste ano do torneio, marcando o seu regresso à competição de singulares no Grand Slam norte-americano aos 45 anos.

Venus, que já tinha recebido um convite para disputar o torneio de pares, será agora a tenista mais velha a competir no US Open desde Renee Richards em 1981, na altura com 47 anos.

A antiga número um mundial, que venceu o torneio em 2000 e 2001, está de volta a Flushing Meadows após dois anos de ausência nas competições individuais.

Com sete títulos de Grand Slam (dois no US Open e cinco em Wimbledon), Venus liderou o ranking WTA em 2002 durante 11 semanas.