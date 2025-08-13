Tenis
Ténis: Venus Williams recebe «wild card» e volta ao US Open aos 45 anos
Antiga número um mundial torna-se na jogadora mais velha a disputar o torneio em 42 anos
A organização do US Open concedeu a Venus Williams um «wild card» para a edição deste ano do torneio, marcando o seu regresso à competição de singulares no Grand Slam norte-americano aos 45 anos.
Venus, que já tinha recebido um convite para disputar o torneio de pares, será agora a tenista mais velha a competir no US Open desde Renee Richards em 1981, na altura com 47 anos.
A antiga número um mundial, que venceu o torneio em 2000 e 2001, está de volta a Flushing Meadows após dois anos de ausência nas competições individuais.
Com sete títulos de Grand Slam (dois no US Open e cinco em Wimbledon), Venus liderou o ranking WTA em 2002 durante 11 semanas.
Wild card spots secured for these 8⃣ women! pic.twitter.com/Ry24Uf0HNK— US Open Tennis (@usopen) August 13, 2025
