Jannik Sinner vai terminar o ano de 2024 na liderança do ranking ATP, após garantir a presença na final do Masters 1000 de Xangai.

Frente a Tomas Machec, o tenista italiano precisou dois sets para levar a melhor sobre o adversário, com os parciais de 6-4 e 7-5. Desta forma, Sinner não irá sair do primeiro lugar da tabela, que ocupa há 14 semanas. Na outra meia-final, Djokovic superiorizou-se a Taylor Fritz, também em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6.

Além disso, o italiano vai também tornar-se o primeiro do país a fechar um ano civil no topo do ranking ATP e é o quarto no ativo a conseguir fazê-lo, depois de Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.