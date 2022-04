A tenista Kim Clijsters, ex-número 1 mundial e vencedora de quatro títulos do Grand Slam anunciou nesta terça-feira que vai abandonar de vez o ténis.

«Decidi não jogar mais torneios oficiais. Obrigada a quem me apoiou nos últimos dois anos. Mal posso esperar para ver que novas aventuras se cruzarão no meu caminho», escreveu a belga de 38 anos numa mensagem publicada no Instagram.

Este é o terceiro anúncio de retirada de Clijsters, depois de ter decidido parar em 2007 e, depois, em 2012. Há dois anos havia anunciado o regresso aos courts, mas a paragem no circuito causada pela pandemia de covid-19 fez com que participasse em poucos torneios.

O último encontro oficial da agora ex-tenista belga foi a 7 de outubro de 2021.